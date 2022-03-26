Все разворовано, а военные стреляются: оккупанты "расконсервируют" технику на складах, чтобы воевать в Украине

Все разворовано, а военные стреляются: оккупанты "расконсервируют" технику на складах, чтобы воевать в Украине

В целом из боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов, поэтому восстановить ее невозможно.

Кафиры на своих складах достают технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и пустить в Украину. В процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее иногда невозможно.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в поселке Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу. В настоящее время база пытается "поставить в строй" значительное количество прибывающей техники со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", — сообщает разведка.

В целом из боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов, поэтому восстановить ее невозможно.

"В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более или менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорвано. По имеющейся информации – командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ – застрелился", — сообщают в разведке.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность действий украинских военных в противостоянии с российскими в первую очередь связана с тем, что у государства большое количество информаторов в РФ.