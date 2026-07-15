Новый премьер и правительство уже завтра: когда Рада проведет решающие голосования

Верховная Рада планирует назначить нового премьер-министра и проголосовать за обновленный состав Кабинета Министров / © Верховная Рада Украины

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В четверг, 16 июля, Верховная Рада планирует назначить нового премьер-министра и проголосовать за обновленный состав Кабинета Министров.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ориентировочную повестку дня «кадрового дня».

Речь идет о масштабных кадровых голосованиях, в ходе которых должен назначить нового премьер-министра и сформировать обновленный состав правительства.

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Расписание предварительное, поскольку во время работы парламента возможны изменения.

«Очень ориентировочный график по времени (почему ориентировочный — потому что как всегда все пойдет через одно место)», — написал Железняк.

Согласно обнародованному графику, в 09:45 должен начаться Согласительный совет, а уже в 10:00 профильный комитет Верховной Рады рассмотрит представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Ориентировочно в 10.30 парламент должен проголосовать за назначение Корецкого главой правительства.

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После этого запланирован перерыв для проведения заседания фракции «Слуга народа», в ходе которого новому премьеру формально внесут кандидатуры членов Кабинета Министров, за исключением министра иностранных дел и министра обороны.

В то же время, по информации Железняка, президент Владимир Зеленский должен внести в парламент кандидатуры Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел и Игоря Клименко на должность министра обороны. Перед голосованием их должны рассмотреть профильные парламентские комитеты.

Итак, по словам нардепа, предыдущий план следующий:

13:30 — голосование за новый состав Кабинета Министров;

14:20 — отдельные голосования за кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны, которые подает президент;

15:00 — сложение депутатских полномочий народными депутатами Михаилом Масловым и Виталием Безгиным в случае их назначения в правительство.

В завершение Железняк отметил, что после этого «безудержные голосования Рады к августу закончатся».

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Напомним, ранее речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский определился с должностью министра обороны. Им не останется действующий глава ведомства Михаил Федоров.

Михаил Федоров уже написал прощальное сообщение в должности главы ведомства и подтвердил, что идет из Минобороны.

Также заявление о своем увольнении сделал Сергей Стерненко. Он сообщил о завершении работы советником министра обороны.

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