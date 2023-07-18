Все рухнет: эксперт рассказал, как Крымский мост навсегда вывести из строя

Эксперт также рассказал о том, какие повреждения есть на Крымском мосту в результате недавнего удара.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Оккупационные власти Крыма заявили, что один из пролетов после удара не подлежит восстановлению. Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что с точки зрения прочности этот мост – простая инженерная конструкция, состоящая из довольно обычных элементов.

Об этом он рассказал 18 июля в эфире национального телемарафона.

"Эти пролеты стоят на опорах, одна опора у них закреплена, вторая опора – свободна... Она только опирается, она ни чем не придавлена к мосту... Видимо, подъехали какие-то парни... снизу что-то там подложили и оно бабахнуло", — отметил он.

Также аналитик объяснил, что должен произойти на Крымском мосту, чтобы он перестал работать навсегда.

"Там две арки: одна арка для автомобильного перехода, а вторая – для железнодорожного... Ее прочность обусловлена тем, что это как линейка, которую немного согнули, и она опирается на два конца. В любом месте, где ты ее сломаешь, там она обрушится. Потому что вся эта конструкция работает на сжатие. Только ты выведешь что-то из строя – оно все рухнет. И рухнет уже не на неделю, не на две недели, не полгода, а навсегда", — рассказал Криволап.

Напомним, у Путина заявили, что ночная атака 18 июля по Одессе и Николаеву была "возмездием" со стороны России за взрывы на Крымском мосту.

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