Все самолеты из Афганистана безопасно вернулись в Украину и вывезли 256 человек

Все самолеты из Афганистана безопасно вернулись в Украину и вывезли 256 человек

МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане.

Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Об этом во вторник, 24 августа, рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", — отметил он.

По словам Николенко, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытащить украинцев.

"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", — рассказал пресс-секретарь.

МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Напомним:

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что украинский самолет "захватили другие люди".

В столице Афганистана сейчас находится еще до полусотни украинцев, которые хотят вернуться на родину. Однако сделать это не так просто, ведь аэропорт Кабула закрыли на неопределенное время.

которые хотят вернуться на родину. Однако сделать это не так просто, ведь аэропорт Кабула закрыли на неопределенное время. Третий эвакуационный самолет с украинцами стал последним, кто смог вылететь из Афганистана.

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