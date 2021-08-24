Все самолеты из Афганистана безопасно вернулись в Украину и вывезли 256 человек

МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане.
Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности.
Об этом во вторник, 24 августа, рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", — отметил он.
По словам Николенко, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытащить украинцев.
"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", — рассказал пресс-секретарь.
МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.
Напомним:
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что украинский самолет "захватили другие люди".
- В столице Афганистана сейчас находится еще до полусотни украинцев, которые хотят вернуться на родину. Однако сделать это не так просто, ведь аэропорт Кабула закрыли на неопределенное время.
- Третий эвакуационный самолет с украинцами стал последним, кто смог вылететь из Афганистана.