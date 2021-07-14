Все село живет в страхе: в Тернопольской области двое братьев избили ребенка и разгромили дом соседа

Все село живет в страхе: в Тернопольской области двое братьев избили ребенка и разгромили дом соседа

С тех пор, как мужчины поселились в деревне, местные не имеют покоя.

В селе Метеушивка Тернопольской области 42-летний и 39-летний братья избили несовершеннолетнего односельчанина за то, что тот помешал им зайти на чужой двор. Впоследствии мужчины отомстили еще одному местному жителю, ибо тот советовал матери пострадавшего мальчика требовать наказания для обидчиков.

В полиции Тернопольщины рассказывают, что жители Метеушивкы уже четвертый год — с тех пор, как в их селе осела семья из Закарпатья, — живут в страхе: следят за собственным имуществом, стараются избегать любого общения с новыми жителями.

И на днях несовершеннолетний парень осмелился сделать замечание закарпатцам, которые попытались зайти на соседское подворье. За это школьника злоумышленники избили. Мать парня обратилась с заявлением в полицию. Ее поддержал сосед, который посоветовав не прощать злоумыщленникам такого поведения.

"Услышав это, "мстители" не замедлили с расплатой: уже на следующий день они ворвались во двор мужчины, выбили окна в доме, повредили технику", — рассказали в полиции.

Мужчинам инкриминируют причинение легких телесных повреждений — часть 1 статьи 125 УК. За содеянное им грозят исправительные работы на срок до одного года, а за хулиганство, совершенное группой лиц, — часть 2 статьи 296 УК — "светит" лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Полтавской области мужчина набросился на женщину посреди улицы, бил ее ногами и таскал за волосы.

В Днепре мужчина избил жену с младенцем на руках и укусил за ногу патрульного

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку