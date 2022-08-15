"Все системы жизнеобеспечения будут разморожены": россияне не восстанавливают критическую инфраструктуру на оккупированной Луганщине

Отопительный сезон в Луганской области, скорее всего, не состоится.

Все потому, что в регионе разбиты системы тепло, водо и газоснабжение, которые оккупанты не спешат восстанавливать.

Проситуацию в области в эфире ТСН рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По состоянию на сегодняшний день, 15 августа, Луганщина держит оборону. Очередным доказательством стали взрывы в Попасной и гибель "вагнеровцев".

"В оккупированных городах разбита вся критическая инфраструктура, россияне ее не восстанавливают, к зиме населенные пункты не готовы. Все системы жизнеобеспечения будут разморожены. После деоккупации системы водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения придется строить с нуля", – отметил Гайдай.

Сейчас на оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация, под которую подпадают даже строители из России, которых сначала присылали на помощь.

Напомним, что в Сети показали, что осталось от базы "вагнеровцев " в Попасной.

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