Все совершеннолетние украинцы должны быть военнообязанными: громкое заявление военного

По его мнению, и мужчины, и женщины с 18 лет должны стать военнообязанными.

Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сделал громкое заявление о мобилизации. Он считает, что все совершеннолетние украинцы должны стать военнообязанными.

Такое мнение украинский военный выразил в интервью Укринформу.

Он рассказал, что в одном из интервью он высказался об этом и получил много хейта, но свое мнение не изменил.

"Почему я говорю о том, что все должны быть военнообязанными? Потому что это меньше всего, что может дать государство, подготовить свою нацию, подготовить свое население к возможному физическому и силовому противодействию против них. Если бы мы это решение приняли в 2014 году, закон о территориальной обороне, если бы мы приняли решение, что все должны быть военнообязанными, и подготовили людей, чтобы все прошли общевойсковую обучение, получили специализированную подготовку, то во время полномасштабной войны, возможно, враг бы и не пошел бы на такое, на полную войну, на полномасштабную. А если бы пошел, то потери в начале войны у нас были бы гораздо меньше, при большем результате остановки врага на поле боя", — пояснил военный.

По его мнению, и мужчины, и женщины с 18 лет должны стать военнообязанными. Что касается непосредственно участия в боевых действиях, то с 23 лет.

Напомним, Украина планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

Новости ТСН 14:00 25 сентября. Секретные разговоры Зеленского, мобилизация 25-летних и дипломатия панд

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