"Все старое, ничего нового не дают": российский оккупант жалуется на устаревшую технику (перехват)

Российские оккупанты жалуются, что на передовую им постоянно перебрасывают старый хлам, которым приходится воевать.

На это оккупант жалуется своей матери в телефонном разговоре, который перехватило ГУР Минобороны.

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Россиянка интересуется, выдали ли сыну зимнюю форму, на что тот отвечает, что у них и до этого ее не было, и что зиму в Украине они уже пересидели без формы, мол, пересидят и другую.

Мать оккупанта тогда поинтересовалась, что возможно им хоть технику новую дают.

"Одно старье, ничего нового по технике. Танки Т-62. Здесь вчера снаряды на "Грады" привезли пятьдесят каких-то годов", — рассказывает оккупант.

Отметим, что Украина придерживается международных конвенций по обращению с военнопленными. Сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ.

Если чат-бот по каким-либо причинам не работает, то российские военнослужащие могут обратиться в СБУ.

Напомним, что в Луганской области мобилизованные россияне отказались идти в наступление и дременули кто куда. Некоторых поймали в Кременной и арестовали.

Ранее разведка ГУР Минобороны перехватила разговор российского военного, который жалуется на скотское отношение командования к раненым.