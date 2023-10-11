Все страны-члены НАТО единогласно согласились, что Украина войдет в Альянс — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины отменили требование реализации ПДЧ и все члены согласились, что Украина войдет в Альянс.

Все страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса в будущем.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 октября в начале 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны привести в действие долгосрочную программу, чтобы обеспечить, что история не будет повторяться. По этому поводу все союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также напомнил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены отменили для Украины требование Плана действий по членству (ПДЧ).

"Мы представили программу, чтобы сделать вооруженные силы Украины полностью взаимосовместимыми с будущими союзниками", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что был начат Совет Украина-НАТО, где все страны вместе с Украиной являются равными участниками. Сейчас, по словам Столтенберга, борьба Украины – это борьба НАТО, безопасность Украины – это безопасность НАТО, а ценности Украины – это ценности НАТО.

"Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько потребуется", — добавил Столтенберг.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие и оборудование для противодействия российским дронам.

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