"Все стреляло, все горело": одесситы рассказали о пережитой ночной атаке

ЭНовые последствия обстрела Одессы

Пострадавшие из-за атаки РФ жители Одессы рассказали о пережитом. По их словам, это был сплошной кошмар.

Об этом сообщают «Новости Live».

«Стояла, услышала мощный взрыв, люди начали кричать „помогите“. Начали выбегать», — рассказывает одна из женщин.

Другая жительница Одессы не сдержала эмоций, ведь она не понимает, как жить.

«Кошмар какой-то! Я сразу упала на детей… Все вынесло, где нам жить? Как нам теперь жить? Это ужас, просто кошмар. Дети так испугались… Такое зарево было! Стенка между соседкой упала, скоро к ней в гости буду ходить», — говорит она.

Очевидцы вспоминают, что виднелось сильное зарево, «все стреляло», а затем вспыхнул сильный пожар. В доме вылетели стекла и повредило стены. Из-за узких проездов спасателям было сложно быстро добраться до места, однако пламя удалось обуздать.

«Ребята вытащили хозяйку из-под завалов. Если бы не вытащили, она бы сгорела», — завершила женщина.

Пока люди разбирают завалы собственными силами и подают заявки на помощь по программе «Несокрушимая Одесса».

Массированная атака на Одессу — последние новости

В ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.