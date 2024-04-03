Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины: что предлагает министр

По словам Кулебы, Украина — единственная страна в мире, которая почти каждый день защищается от баллистических ракет.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что все существующие в мире системы Patriot, которые Запад может выделить Украине, должны быть переданы как можно скорее.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 3 апреля.

Кулеба сообщил, что во время встречи они способы, как Польша может помочь защитить воздушное пространство Украины, а также свой от российских ракет.

" Украина — единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистическими ракетами. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Патриот", которые могут быть предоставлены в Украину, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Важнейшего места для них нет ", – считает украинский топдипломат.

Напомним, по данным издания Forbes, кафиры могли уничтожить две установки Patriot в Украине. Официально в воздушных силах это не комментировали.

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