ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
649
Время на прочтение
2 мин

Все сыновья — за границей: Гордон ошарашил признанием

Дмитрий Гордон рассказал, где находятся его сыновья призывного возраста и почему они не в ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Гордон признался, что его сыновья живут за границей, и назвал причины

Гордон признался, что его сыновья живут за границей, и назвал причины / © ТСН.ua

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что все его трое сыновей проживают за границей.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк.

У Дмитрия Гордона — трое сыновей и четыре дочери.

«Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно», — сказал Дмитрий Гордон. Журналист уточнил, что под опасностью сыновьям в Украине подразумевает не российские ракеты или дроны, а угрозу физической ликвидации от рук ФСБ или других российских структур как месть за свою профессиональную деятельность.

Сыновья журналиста — призывного возраста. Гордон объяснил, почему они не вступили в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, двое из них родились за границей.

«Все — не здесь (в Украине — Ред.), скажу так. Не здесь, потому что опасность. Двое моих сыновей родились не в Украине. У одного из них гражданство США, он — американец. Второй много-много лет живет в Америке. Они оба живут в Америке. У третьего сына болезнь, без его ведома не могу сказать. Ну, больной ребенок, я об этом не могу говорить. Это его боль», — сказал Дмитрий Гордон.

В какой стране проживает третий сын, он не уточнил.

Напомним, что у Дмитрия Гордона три взрослых сына от первого брака — 33-летний Ростислав, 30-летний Дмитрий и 23-летний Лев. Все они находятся за границей. Что о них известно, мы писали в этой статье.

Ранее Дмитрий Гордон жаловался, что для того чтобы обеспечить жизнь своим близким за границей, начал продавать свои машины, приобретенные до начала полномасштабного вторжения.

Дата публикации
Количество просмотров
649
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie