Все сыновья — за границей: Гордон ошарашил признанием

Гордон признался, что его сыновья живут за границей, и назвал причины / © ТСН.ua

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что все его трое сыновей проживают за границей.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк.

У Дмитрия Гордона — трое сыновей и четыре дочери.

«Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно», — сказал Дмитрий Гордон. Журналист уточнил, что под опасностью сыновьям в Украине подразумевает не российские ракеты или дроны, а угрозу физической ликвидации от рук ФСБ или других российских структур как месть за свою профессиональную деятельность.

Сыновья журналиста — призывного возраста. Гордон объяснил, почему они не вступили в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, двое из них родились за границей.

«Все — не здесь (в Украине — Ред.), скажу так. Не здесь, потому что опасность. Двое моих сыновей родились не в Украине. У одного из них гражданство США, он — американец. Второй много-много лет живет в Америке. Они оба живут в Америке. У третьего сына болезнь, без его ведома не могу сказать. Ну, больной ребенок, я об этом не могу говорить. Это его боль», — сказал Дмитрий Гордон.

В какой стране проживает третий сын, он не уточнил.

Напомним, что у Дмитрия Гордона три взрослых сына от первого брака — 33-летний Ростислав, 30-летний Дмитрий и 23-летний Лев. Все они находятся за границей. Что о них известно, мы писали в этой статье.

Ранее Дмитрий Гордон жаловался, что для того чтобы обеспечить жизнь своим близким за границей, начал продавать свои машины, приобретенные до начала полномасштабного вторжения.