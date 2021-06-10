Все тело в ранах: на Волыни отчим бил 13-летнего пасынка ветвью, а мать хлестала крапивой (фото)

За такое "воспитание" ребенка мужчину могут наказать до года исправительных работ.

В одном из сел Владимир-Волынского района Волынской области отчим решил проучить 13-летнего пасынка, который якобы украл деньги из дома. Из-за этого мужчина жестоко избил мальчика резкой. К "воспитательному процессу" присоединилась и мать ребенка, которая еще и высекла сына крапивой.

Избитого ребенка обнаружил местный полицейский во время проверки семьи, которая была на учете, рассказали в пресс- службе Нацполиции.

npu.gov.ua

"Во время обследования территории своей общины полицейский Андрей Коколюк вместе с представителями соцслужб обнаружил в одном из сел Владимир-Волынского района 13-летнего мальчика, у которого были следы от резки по всему телу. Выяснилось, что его своеобразно решили "воспитать" мать с отчимом, потому что тот якобы украл деньги. Мать избила сына крапивой, а отчим ветвью из дерева", — рассказали в полиции.

Ребенка в сопровождении офицера доставили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определила степень повреждений: Известно, что было нанесено около 20 ударов.

За содеянное отчиму сообщили о подозрении по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, в Черновцах будут судить отца, который дал пощечину сыну.

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