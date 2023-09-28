Все ТЭС на контролируемой Украиной территории — в работе: Минэнерго опровергло данные о повреждениях

В ходе обстрелов 28 сентября ТЭС не пострадала.
В Министерстве энергетики Украины опровергли данные о повреждениях ТЭС во время вражеских обстрелов в ночь на 28 сентября. Там заявили, что информация ложна.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.
Ведомство уверяет, что тепловые электростанции, расположенные на контролируемой Украиной территории, находятся в рабочем состоянии и активно готовятся к новому отопительному сезону. Там продолжаются ремонты и восстановления после обстрелов россиян минувшей зимой.
При этом минувшей ночью во время обстрела была повреждена теплоэлектроцентраль в одном из городов на юге страны. ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) на момент обстрела не работала. Там произошло возгорание склада, который потушили спасатели.
Напомним, что накануне в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что во время обстрела россиян вечером 27 сентября была повреждена тепловая электростанция на юге Украины. Также там добавили, что по боевым действиям и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта.
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