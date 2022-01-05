Все трансплантации будут бесплатными: Зеленский подписал важный закон о донорстве органов

Изменения в законодательстве решают, в частности, вопросы прижизненного согласия на донорство органов через приложение "Дія".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, которым внесены изменения в законодательство, регулирующее вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.
Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, теперь законом установлено, что государство оплачивает все трансплантации, поэтому для пациентов их должны проводить бесплатно. "Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций", — сообщили спикеры президента.
Изменениями в законодательство предусмотрено, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независима от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.
Также решен вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы, в частности, приложение "Дія".
"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных положений, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в 2021 году украинская медицина сделала значительный шаг вперед в проведении трансплантаций. Статистика украинских больниц может конкурировать с европейскими заведениями.
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