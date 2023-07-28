Все транспортные средства будут пересекать границу за электронной очередью — решение правительства

Пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.

По проекту "Еврокордон" электронная очередь будет распространяться не только на грузовой транспорт, но и на легковушки и пассажирские автобусы.

О принятом в пятницу, 28 июля, решении правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина напомнил, что в рамках проекта "Еврокордон" происходит развитие новой логистики и грузовой автотранспорт уже пересекает границу за электронной очередью.

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“Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит снизить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным", — сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июля, в очередях на пунктах пропуска стояли 200 автомобилей и 51 автобус.

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