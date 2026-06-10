Все украинские АЭС под угрозой: МАГАТЭ встревожило предупреждением

АЭС / © ТСН

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МАГАТЭ предупредило о критической угрозе ядерной безопасности в Украине из-за усиления военной активности. На Запорожской АЭС был зафиксирован удар беспилотника по турбинному залу, а в Чернобыле — попадание дрона в хранилище отработанного ядерного топлива, что повредило здание. Кроме того, фиксируются регулярные полеты дронов вблизи Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ситуация на Запорожской АЭС

Команда МАГАТЭ контролирует ход работ по разминированию, необходимых для проведения неотложного ремонта последней магистральной линии электропередачи, которая обеспечивает ЗАЭС. Эти мероприятия осуществляются после нескольких дней активных боевых действий, которые и дальше создают риски для ядерной безопасности и защищенности объекта.

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В агентстве напомнили, что Россия и Украина согласовали временное локальное прекращение огня. Это открывает возможность в ближайшее время начать восстановление линии электропередачи 750 кВ «Днепровская», которая не работает с 24 марта. Ремонт стартует после завершения работ по разминированию. Сейчас ЗАЭС получает внешнее питание только через резервную линию 330 кВ «Ферросплавная-1».

Миссия МАГАТЭ наблюдает за процессом разминирования в рамках нового этапа реализации договоренностей о прекращении огня.

В МАГАТЭ подчеркнули, что предстоящие ремонтные работы имеют критическое значение из-за нестабильного состояния единственной резервной внешней линии электроснабжения станции. После выхода из строя линии «Днепровская» в марте резервная линия «Ферросплавная-1» отключалась шесть раз. В результате ЗАЭС была вынуждена полагаться исключительно на аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией систем охлаждения шести реакторов и недопущения ядерной аварии. За последние две недели станция трижды оставалась без внешнего электроснабжения.

Удар беспилотника по ЗАЭС

В течение последних двух недель команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС получала сообщения о военной активности, которая продолжалась вблизи станции. Речь шла, в частности, о влиянии на окружающие подстанции, транспорт для перевозки персонала и город Энергодар, где проживает большинство работников ЗАЭС. В городе также наблюдались перебои с электроснабжением.

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30 мая миссию проинформировали о попадании беспилотника в турбинный зал энергоблока №6. В ходе дальнейших инспекций специалисты зафиксировали отверстие в стене и локальные повреждения металлической облицовки полой трубы, расположенной в нескольких метрах от места удара. Представители станции сообщили о намерении закрыть поврежденное отверстие, тогда как эксперты продолжают оценивать масштабы повреждений.

«Нападать на ядерные объекты — это все равно, что играть с огнем. Это первый случай с апреля 2024 года, когда военная активность непосредственно повлияла на территорию ЗАЭС. Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов во время войны», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Удар беспилотника по Чернобылю

На фоне усиления военной активности в районе Чернобыльской зоны отчуждения в воскресенье беспилотник попал в централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Объект расположен всего в нескольких сотнях метров от площадки хранения топлива в контейнерах.

Гросси сообщил, что в результате атаки были нанесены значительные структурные повреждения части здания приемки топлива, включая офис гарантий МАГАТЭ. В то же время радиационный фон на объекте остался в пределах нормы.

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«Нападение на объект, где хранятся большие объемы ядерных материалов, является чрезвычайно опасным. Такого не должно происходить», — подчеркнул гендиректор агентства.

Сейчас сроки возобновления работы объекта для приема отработанного топлива с украинских АЭС остаются неопределенными.

Военная активность возле Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС

Об активизации боевых действий сообщили также команды МАГАТЭ, которые работают на еще трех украинских АЭС — Хмельницкой, Ривненской и Южноукраинской, а также на площадке Чернобыля.

За последние две недели миссии агентства зафиксировали более 100 дронов в пределах зон наблюдения вокруг объектов. Некоторые из них приближались на расстояние до 2 км. На Ровенской АЭС сотрудники МАГАТЭ были вынуждены укрыться в хранилище утром 3 июня, а на площадке Чернобыля персонал агентства неоднократно слышал стрельбу, направленную на уничтожение обнаруженных дронов.

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«Я напоминаю сторонам этого конфликта о необходимости придерживаться пяти конкретных принципов, направленных на обеспечение ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, а также семи незаменимых столпов, о которых я уже неоднократно упоминал», — заявил Гросси.

РФ взяла ЗАЭС в «заложники» — последние новости

Напомним, 3 июня из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях осталась без света. ЗАЭС из-за повреждения линий временно переходила на питание от дизель-генераторов, что создает угрозу ядерной безопасности.

4 июня стало известно, что из-за мощного обстрела Запорожской ТЭС, которая обеспечивает питание оккупированной ЗАЭС, МАГАТЭ выразило серьезную обеспокоенность угрозой обесточивания атомной станции. Единственная линия электропередачи, от которой зависит работа систем охлаждения реакторов, оставалась подключенной, но риск ее повреждения создает опасность ядерной аварии.

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