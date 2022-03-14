Все украинские АЭС продолжают стабильно работать, радиационный фон – в пределах действующих норм

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.

Все действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"По состоянию на 09:30 14 марта 2022 действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в условиях военного положения и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" ужесточил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными.

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", — сообщили в "Энергоатоме".

Между тем, Запорожская АЭС и город Энергодар уже 10 суток находятся под контролем российских военных формирований. По состоянию на утро 14 марта на территории станции находится:

50 единиц техники врага;

около 400 росийских военных;

много взрывчатки и оружия.

В настоящее время все 6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами.

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"Все это негативно влияет на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность. Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с топливом, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Между тем, Украина в очередной раз обратилась в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ и ООН, ОБСЕ, Еврокомиссии и другие европейские организации с призывом защитить ядерные объекты от российских оккупантов, чтобы предотвратить возможную угрозу ядерной катастрофы.