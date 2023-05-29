"Все укрепления будут уничтожены": партизаны обнаружили "зубы дракона" и траншеи перед Чонгаром

Представители движения "Атеш" обнаружили новую локацию фортификационных сооружений вблизи села Медведевка, перед Чонгаром, которые построили россияне перед наступлением ВСУ.

Так называемые "зубы дракона" оккупантов в ближайшее время будут уничтожены, сообщили участники военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наш агент сообщает о наличии "зубов дракона" и траншей возле села Медведевка, перед Чонгаром. Мы знаем много мест фортификационных сооружений на оккупированных территориях, наша разведка работает постоянно. Вскоре мы сможем поделиться новой информацией. Мы не только наблюдаем, но и работаем на укреплениях, поэтому знаем многое", — написали партизаны.

Представители движения "Атеш" обнаружили новую локацию фортификационных сооружений вблизи села Медведевка. Фото: АТЭШ

Там пообещали, что "в час "Ч" все укрепления будут уничтожены".

Накануне на КПП "Чонгар" на пути от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди автотранспорта. Это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к массовой "эвакуации" из Мелитополя.

Читайте также: