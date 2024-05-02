"Все утилизируются": оккупанты жалуются, что ВСУ массово уничтожают их в районе Часова Яра

Российские оккупанты жалуются на безуспешность штурмовых действий и что их активно уничтожают украинские защитники в районе Часова Яра.

Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов, который перехватило ГУР Украины.

“Людей набирают пи***ц, а они, по ходу, все утилизируются в Часовом Яру. Там же наступление идет, а у вас фронт стоит. Сейчас развесили плакаты о "лямах двести". Единоразовые выплаты, все дела”, – сказал один оккупант другому.

В то же время украинские разведчики добавили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что оккупанты активно применяют "банзай-штурмы" вблизи Часова Яра.

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