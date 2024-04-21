"Все в этом заинтересованы": Зеленский отреагировал на слухи, что Трамп хочет отдать РФ оккупированные территории

Президент выразил сомнения в том, что Путин когда-нибудь согласится на такое урегулирование и будет придерживаться его.

Президент Украины Владимир Зеленский считает слухами информацию о том, что экс-президент Дональд Трамп хочет прекратить войну в нашем государстве в обмен на передачу РФ части оккупированных территорий.

Об этом глава государства сообщил в комментарии NBC News.

Зеленский считает слухами информацию, которая распространяется в медиа о том, что Трамп хочет прекратить войну в Украине благодаря передаче РФ части оккупированных территорий. В это "он не верит".

Глава государства также выразил сомнения в том, что Путин когда-нибудь согласится на такое урегулирование и будет придерживаться его.

“Стратегия прекращения войны должна базироваться не на словах Путина или других людей из его окружения, а на чем-то очень конкретном, почему очень ощутимом в Украине, независимом и демократическом. Я уверен, что все в этом заинтересованы”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский рассказал, что главком Александр Сырский доложил о наиболее горячих точках фронта, в частности Часов Яр и других ключевых направлениях в Донецкой области.

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