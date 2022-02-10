Все в снегу: Карпаты в плену зимней погоды (фото)

Все в снегу: Карпаты в плену зимней погоды (фото)

В горах "минус".

В Карпатах 10 февраля одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, замело снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации Поста, на утро четверга на горе Поп Иван Черногорский было облачно, ограничена видимость до 30-40 м.

Также в горах достаточно прохладно, температура воздуха опустилась до -5°С. Ветер юго-западный, западный 10-13 м/с.

По информации синоптиков, 10-11 февраля – на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

В горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей 10-11 февраля сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровня).

Напомним, на горнолыжной трассе в Карпатах маленький киевлянин получил травму позвоночника.

Как сообщалось, туристов предупредили о смещении снега на горные дороги в Карпатах. Спасатели, шутя, предупредили, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь, и показали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

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