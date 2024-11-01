Все в Украине должны пройти БОВП в обязательном порядке – Жорин

Максим Жорин отметил, что каждый раз после таких курсов среди гражданских находится часть людей, которые затем добровольно идут служить в армию.

В Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Благодаря этому удастся добиться двух важных целей.

Об этом заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Жорин выступил за то, чтобы все украинцы прошли базовую общевойсковую подготовку.

"Нам нужно понять, что страна все же должна перейти к общей внутренней мобилизации. Имеется в виду – своего состояния, не мобилизации всей Украины в армию. Должны быть гражданские, должны быть военные, но при этом вся страна должна быть монолитной в понимании того, где мы находимся, и что нам с этим нужно делать", – объяснил военный.

Он отметил, что этого можно достичь простыми вещами. Один из таких примеров – обязательная базовая подготовка всего гражданского населения.

"Студент, рабочий, чиновник, кто-либо вообще – все должны пройти базовую подготовку. Это должно быть обязательно, на государственном уровне. Потому что после этого, я на собственном опыте это видел, как гражданские, проходящие эту подготовку, у них меняется отношение и даже внутренняя мотивация к происходящему", — заметил Жорин.

Заместитель командира 3-й ОШБр рассказал, что на сегодняшний день различные коммунальные предприятия, общественные организации, да и он сам до начала полномасштабной войны, организуют для желающих БОВП.

"Каждый раз среди этих гражданских после каждого выпуска, во-первых находится часть людей, которые потом идут добровольно служить в армию, потому что они получают для себя ответы на первые вопросы, на которые им не давали ответа. А те даже, кто не пошли в армию, – они уже с другим отношением к происходящим сегодня процессам. Они уже все понимают, почему, зачем это нужно делать, почему нужно помогать, воевать", – объяснил военный.

Напомним, в Украине была отменена срочная служба. Вместо нее была введена базовая общевойсковая подготовка или базовая военная служба. ТСН.ua объяснял, что это такое и кто должен пройти.

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