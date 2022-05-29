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"Все в Украину ехать отказываются, нас сменить никто не хочет": оккупанты ждут завершения контрактов, чтобы сбежать из армии (аудио)

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"Все в Украину ехать отказываются, нас сменить никто не хочет": оккупанты ждут завершения контрактов, чтобы сбежать из армии (аудио)

Фото: Associated Press

Российские контрактники мечтают о завершении контракта, чтобы скрыться из армии.

В конце этого месяца истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Поэтому многие российские контрактники имеют законное право покинуть службу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ.

"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… – говорит оккупант своему другу.

Поскольку новых желающих умереть в Украине не так много, по словам оккупанта, командование пытается убедить контрактников остаться.

"Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило», – говорит оккупант.

Напомним, российский оккупант рассказал, как уничтожает и пытает мирное население (аудио).

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