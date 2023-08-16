Все внутренне перемещенные лица могут оформить субсидию: условия и список документов

Переселенцы могут получить субсидию в Украине. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.
В Украине все внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные, но фактически проживающие в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
Отмечается, что к заявлению о назначении субсидии необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица).
Куда обращаться?
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:
- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной громады;
- центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- сервисный центр Пенсионного фонда.
Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме через один из сервисов:
- портал "Дія",
- веб-портал электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Какие документы необходимы для получения субсидии?
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства.
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- Справка о ВПЛ.
Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с августа будут получать выплаты по новым датам – после 15 и 28 числа ежемесячно, а не 3, 13 и 23 числа, как было раньше. Так что задержек выплат для переселенцев внутри страны нет.
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