Все военнообязанные будут направляться на ВЛК после уточнения данных: адвокат объяснил правила

После уточнения своих данных в Территориальном центре комплектации (ТЦК) военнообязанный должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Об этом рассказал во время эфира "КИЕВ 24" адвокат Олег Мицик.

По его словам, на сегодняшний день в законе о мобилизации написано о возможности обновления анкетных данных путем их представления и посредством средств связи, онлайн. Но после обновления данных предусмотрено обязательное прохождение ВЛК в течение 60 дней.

Он уточнил, что пока не запрещен и является прямой обязанностью осуществить обновление данных, то есть военнообязанный должен предоставить данные о себе, своем семейном положении, образовании, болезнях и т.п.

Следующим шагом будет обязанность пройти ВЛК.

"И обязанности пройти медицинское обследование никто не исключал, речь шла о первичном этапе – уточнении анкетных данных. Инициаторы норм в законе вероятно представляют так, что после получения такой информации (уточненной) смогут должным образом вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии", – заметил Мицик.

Он отметил, что в законе предусмотрена так называемая поощрительная норма для тех, кто добровольно явится в ТЦК и пройдет ВЛК.

"Может быть принято решение о вручении такому лицу сообщения — так называемая повестка на отправку — сроком до двух месяцев с момента прохождения ВЛК", — пояснил юрист.

Как отметил Мицик, параллельно с законом о мобилизации был внесен проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за не обновление данных или не приход на ВЛК.

"Этот закон (законопроект об ответственности) разделили и он на сегодняшний день прошел только первое чтение и принят за основу. Не факт, что он может не вступить в силу раньше закона о мобилизации, до 18 мая. Поскольку никаких препятствий в его принятии и быстром введению нет", – подчеркнул Мицик.

По его словам, согласно законопроекту статьей 210.1 предлагается административная ответственность в виде штрафа до 51 тыс. грн за неисполнение обязанностей.

"Это об обновлении "кабинета", не появлении в ТЦК, не прохождении медицинского осмотра. Одновременно ставится вопрос о криминализации отказа от прохождения ВЛК. Ну и прямо предусмотрена процедура лишения права на управление транспортным средством... Думаю, что это вопрос лишения" специального права, мы его раньше осени, самой процедуры и результатов не увидим", – объяснил Мицик.

Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин сообщил, что украинцам обязательно нужно будет проходить ВЛК после уточнения данных в ТЦК. Делать это нужно, даже если они получили отсрочку.

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