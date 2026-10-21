ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
670
Время на прочтение
2 мин

"Все вопросы к ДТЭКу": Кличко ответил, отключают ли свет в его квартире в Киеве

Виталий Кличко объяснил, что происходит со светом в его квартире во время отключения.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виталий Кличко

Виталий Кличко / © Associated Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не влияет на решение о внесении его дома, в котором он имеет квартиру, в критическую инфраструктуру.

Об этом городской голова Киева заявил в эфире «Радио Свобода».

Чиновник подчеркнул, что перечень объектов критической инфраструктуры определяет Киевская городская военная администрация (КМВА), на решение которой он не имеет никакого рычага влияния.

«Влияния на КМВА у меня никакого нет, от слова совсем, это первое. Во-вторых, я, когда такую информацию получил, также был удивлен этим вопросом», — отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы рассказал, что сам неоднократно сталкивался с отсутствием света в своей квартире. По его наблюдениям, в доме постоянно «выбивает предохранители», что свидетельствует о нестабильной работе сети и постоянных скачках напряжения.

Кличко добавил, что соседи сообщали ему об обесточении, однако лично подтвердить или опровергнуть эту информацию ему сложно из-за плотного рабочего графика.

«О подключении — все вопросы, пожалуйста, к ДТЭКу. Я никакого влияния на это не имею и дома бываю исключительно с 12 до 6, когда сплю», — подытожил глава столицы.

Напомним, дом Виталия Кличко на улице Богдана Хмельницкого попал в скандал из-за отключения света. Как оказалось, электроэнергию там вообще не выключают.

К слову, из-за российской атаки 21 октября в трех районах Киева аварийно выключили свет. В других районах столицы электроэнергию отключают по обычному графику.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie