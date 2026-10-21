"Все вопросы к ДТЭКу": Кличко ответил, отключают ли свет в его квартире в Киеве

Виталий Кличко / © Associated Press

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не влияет на решение о внесении его дома, в котором он имеет квартиру, в критическую инфраструктуру.

Об этом городской голова Киева заявил в эфире «Радио Свобода».

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Чиновник подчеркнул, что перечень объектов критической инфраструктуры определяет Киевская городская военная администрация (КМВА), на решение которой он не имеет никакого рычага влияния.

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«Влияния на КМВА у меня никакого нет, от слова совсем, это первое. Во-вторых, я, когда такую информацию получил, также был удивлен этим вопросом», — отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы рассказал, что сам неоднократно сталкивался с отсутствием света в своей квартире. По его наблюдениям, в доме постоянно «выбивает предохранители», что свидетельствует о нестабильной работе сети и постоянных скачках напряжения.

Кличко добавил, что соседи сообщали ему об обесточении, однако лично подтвердить или опровергнуть эту информацию ему сложно из-за плотного рабочего графика.

«О подключении — все вопросы, пожалуйста, к ДТЭКу. Я никакого влияния на это не имею и дома бываю исключительно с 12 до 6, когда сплю», — подытожил глава столицы.

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Напомним, дом Виталия Кличко на улице Богдана Хмельницкого попал в скандал из-за отключения света. Как оказалось, электроэнергию там вообще не выключают.

К слову, из-за российской атаки 21 октября в трех районах Киева аварийно выключили свет. В других районах столицы электроэнергию отключают по обычному графику.

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