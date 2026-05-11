Все вымерзло: что будет с ценами на ягоды, фрукты и овощи

Весенние заморозки, накрывшие Украину в апреле и начале мая, нанесли серьезный удар по урожаю. Больше всего пострадали фруктовые деревья, ранние овощи и ягоды. Аграрии уже говорят о значительных потерях и возможном удорожании отдельных продуктов летом.

Об этом рассказал Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак в интервью «Теллграфу».

Где самая сложная ситуация

По словам эксперта, в Киевской и Черкасской области почти полностью погибла ранняя клубника, виноградники получили критические повреждения, а тепличные арбузы на Кировоградщине не удалось спасти даже благодаря обогреву и многоуровневому укрытию.

Больше всего пострадали косточковые культуры — абрикосы, персики и часть вишни. Также значительные потери понесли виноградники: из-за теплой зимы растения рано проснулись, а последующие морозы повредили молодые побеги. Часть насаждений, вероятно, придется высаживать заново.

«По малине и ежевике пока неопределенность — они не так активно двинулись в рост, поэтому окончательные выводы делать рано», — сказал Стрижак.

Сложной остается ситуация и с клубникой. В центральных регионах страны вымерзли первые цветки ранних сортов, из-за чего фермеры потеряли ценную часть урожая.

Есть надежды, что Закарпатье сохранит свой урожай, и столица получит клубнику оттуда. Будет позже, меньше, не столь велика — но голодными не останемся», — отметил эксперт.

Заморозки затронули и зерновые. В центральных областях пострадали посевы озимой пшеницы иностранной селекции, в то время как адаптированные украинские сорта смогли выдержать похолодание.

Кукуруза и подсолнечник пострадали гораздо меньше. Также, добавляет эксперт, рапс удивил своей стойкостью.

«В открытом грунте еще ничего не взорвано. Даже в теплицах ситуация была сложной: почва настолько промерзла, что огурцы ждали появления всходов не три-четыре дня, как обычно, а по две недели. Причина в том, что воздушная температура 20°C в теплице не означает соответствующего тепла на глубине залегания корней: там необходимо как минимум 15°C, а долго держалось всего 8–10°C», — констатировал Стрижак.

В Кировоградской области фермеры пытались спасти ранние арбузы — использовали пленочные укрытия, солому и обогрев, однако мороз до -6°C полностью уничтожил урожай.

«Арбузы вымерзли полностью. Жалко людей: столько труда, столько средств вложили — и ничего не получили», — грустно признал специалист.

Несмотря на потери, аграрии не прогнозируют критический дефицит фруктов и овощей. По словам Стрижака, нехватку украинской продукции будет компенсировать импорт, а прогнозы по резкому скачку цен на 30–80% он назвал преувеличенными. Как отмечает Стрижак, цены определяет не продавец и не объем урожая, а покупательная способность покупателя.

«Схема проста: цена поднимается постепенно на 10%, иногда на 20%. Как только покупатели перестают брать товар по определенной цене — магазин снижает ее до уровня, обеспечивающего сбыт. Если первая клубника утром стоит 200 гривен и хорошо продается — на следующий день она обойдется в 220, потом в 240, 260, 280. Когда покупки останавливаются — цена откатывается до 260 и фиксируется. Именно на этом уровне и устанавливается рыночная стоимость», — подчеркнул Стрижак.

В свою очередь, фермерам советуют адаптироваться к новым климатическим условиям: высаживать несколько сортов культур одновременно и проводить поэтапно посевы, чтобы минимизировать риски из-за погодных аномалий.

Как мы псиалы, мировые фьючерсы на картофель за несколько недель взлетели более чем на 700% — с 2,11 до 18,50 евро за 100 кг. Все из-за опасений глобальной продовольственной безопасности, удорожания энергоносителей и удобрений в результате конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на ажиотаж на финансовом рынке, в Европе наблюдается избыток картофеля из-за рекордных урожаев во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии. Эксперты отмечают, что резкий рост фьючерсов пока не означает мгновенного подорожания картофеля для потребителей. Дополнительное давление на аграрные рынки создает риск перебоев в поставках через Ормузский пролив, который является важным маршрутом для торговли удобрениями и нефтью.

