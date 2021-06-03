"Все захвачено, вы — мои заложники": в магазине Днепра мужчина устроил "угрожающий" перформанс (видео)

Мужчина выкрикивал, что захватил магазин.

В магазине "секонд-хенда" в Днепре на улице Владимира Мономаха мужчина устроил перформанс. Он ходил по залу и выкрикивал, что он захватил всех в заложники.

Видео "захвата" выложили в телеграмм-канале "Х* Днепр".

На кадрах видно, как плотный мужчина в военной форме с обнаженным животом передвигается по залу магазина и выкрикивает, что взял всех покупателей и продавцов в заложники.

"Вы все мои заложники, вы все захвачены. Аллах Акбар", — кричит мужчина.

Покупатели сначала испугались, но потом посмотрели, что посетитель не совсем трезвый, поэтому решили не обращать внимания.

Пользователи в Сети мужчину узнали, говорят, что такие "лозунги" он выкрикивает уже не впервые, и ему, скорее всего нужна психологическая помощь. Ранее аналогичный перформанс он устроил вблизи "Банзая". Также известно, что за подобные действия мужчину уже забирали в полицию, но потом отпустили.

В магазине подержанной одежды в Днепре мужчина "захватил" заложников

Напомним, что в Польше "отличился" нетрезвый украинец. Он украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих.

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