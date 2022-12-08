Все заледенело: в Черновицкой ОВА показали причину дополнительных аварийных отключений света

Отключения электроэнергии по графику могут отличаться от реальных.

В Черновицкой области обледенели линии электропередач, что является одной из причин дополнительных аварийных отключений света.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Так сегодня выглядят электролинии в Черновицкой области. Из-за влажности и мороза они обледенели. АО "Черновцыоблэнерго" информирует, что это одна из причин дополнительных аварийных отключений. Из-за этого, в частности, отключения по графику могут отличаться от реальных", — пояснил глава области.

Он также призвал не забывать о возможных авариях на линиях, плановых работах в сетях и российском соседе, атакующем энергетические объекты Украины.

Запаранюк отметил, что енергетики все оперативно восстанавливают, работая и днем, и ночью при любых условиях.

ФОТО: глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк/Telegram

Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Напомним, российские оккупанты 5 декабря нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в ряде регионов были введены аварийные отключения света. Самой худшей была ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По оценкам "Укрэнерго", необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

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