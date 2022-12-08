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Все заледенело: в Черновицкой ОВА показали причину дополнительных аварийных отключений света

Все заледенело: в Черновицкой ОВА показали причину дополнительных аварийных отключений света

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
2 мин
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Все заледенело: в Черновицкой ОВА показали причину дополнительных аварийных отключений света

Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Отключения электроэнергии по графику могут отличаться от реальных.

В Черновицкой области обледенели линии электропередач, что является одной из причин дополнительных аварийных отключений света.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Так сегодня выглядят электролинии в Черновицкой области. Из-за влажности и мороза они обледенели. АО "Черновцыоблэнерго" информирует, что это одна из причин дополнительных аварийных отключений. Из-за этого, в частности, отключения по графику могут отличаться от реальных", — пояснил глава области.

Он также призвал не забывать о возможных авариях на линиях, плановых работах в сетях и российском соседе, атакующем энергетические объекты Украины.

Запаранюк отметил, что енергетики все оперативно восстанавливают, работая и днем, и ночью при любых условиях.

ФОТО: глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк/Telegram / ©
ФОТО: глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк/Telegram
Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка / ©
Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка
Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка / ©
Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Напомним, российские оккупанты 5 декабря нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в ряде регионов были введены аварийные отключения света. Самой худшей была ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По оценкам "Укрэнерго", необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

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Дата публикации
Просмотры
94
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