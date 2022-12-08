Все заледенело: в Черновицкой ОВА показали причину дополнительных аварийных отключений света

Отключения электроэнергии по графику могут отличаться от реальных.
В Черновицкой области обледенели линии электропередач, что является одной из причин дополнительных аварийных отключений света.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
"Так сегодня выглядят электролинии в Черновицкой области. Из-за влажности и мороза они обледенели. АО "Черновцыоблэнерго" информирует, что это одна из причин дополнительных аварийных отключений. Из-за этого, в частности, отключения по графику могут отличаться от реальных", — пояснил глава области.
Он также призвал не забывать о возможных авариях на линиях, плановых работах в сетях и российском соседе, атакующем энергетические объекты Украины.
Запаранюк отметил, что енергетики все оперативно восстанавливают, работая и днем, и ночью при любых условиях.
Напомним, российские оккупанты 5 декабря нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в ряде регионов были введены аварийные отключения света. Самой худшей была ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
По оценкам "Укрэнерго", необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии.
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