Все заправки от Харькова до Полтавы уничтожены ударами РФ: депутат объяснил, что будет с горючим

РФ бьет по АЗС

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В Харьковской области повреждено около 80 АЗС, однако критической нехватки топлива или заправок нет — станции постепенно возобновляют работу. Кроме того, значительное количество предприятий и фермерских хозяйств имеют свои топливные пункты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.

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«Действительно в Чутовом и Валках на тот период не было ни одной заправочной станции. Но на сегодняшний день часть из них уже возобновила работу», — прокомментировал он ситуацию.

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Ранее сообщалось, что на Харьковщине из-за российских обстрелов уничтожено более 80 автозаправочных станций, а на трассе между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной работающей заправки.

Александр Скорик призвал водителей предварительно позаботиться о запасе топлива перед поездкой по этому маршруту.

Как отмечал депутат, самая сложная ситуация с АЗС фиксируется на дороге Харьков-Киев, а именно на отрезке от Харькова до Полтавы. По его данным, все заправки на этом участке полностью разрушены — в частности, в селе Валки, городе Чутово и дальше по дороге.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал информацию о том, что на автодороге между Харьковом и Полтавой якобы не осталось ни одной работающей автозаправочной станции. По его словам, она не соответствует действительности.

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