Все засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге выпал металлический дождь (видео)

Все засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге выпал металлический дождь (видео)

Жители города обнаружили на поверхностях автомобилей и построек черное блестящее вещество.

В Кривом Роге на праздники город засыпал черными блестками. Их местные жители обнаружили на поверхности ночевавших на улице автомобилей.

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Видео промышленного "глитера" выложили в группе Mykrivoyrog.

На кадрах водитель авто показывает платок, которым она прошлась по поверхности своего автомобиля, на котором что-то похожее на мазуту с блестками.

"Красота. Интересно, вся ли здесь таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...", — прокомментировала увиденное автор.

Это вызвало оживленное обсуждение в комментариях под публикацией:

Арселор поздравляет с праздниками.

И такое с авто каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть можно только уксусом.

После каждого дождя такое счастье.

Это графит, он безвреден... Если им не дышать.

Это – глиттер для маникюра.

Можно на металл сдавать.

Напомним, что в Кривом Роге на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла чрезвычайная ситуация. Из — за разрушения дамбы техническая вода попала в трубопровод.

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