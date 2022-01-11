Все засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге выпал металлический дождь (видео)

Жители города обнаружили на поверхностях автомобилей и построек черное блестящее вещество.
В Кривом Роге на праздники город засыпал черными блестками. Их местные жители обнаружили на поверхности ночевавших на улице автомобилей.
Видео промышленного "глитера" выложили в группе Mykrivoyrog.
На кадрах водитель авто показывает платок, которым она прошлась по поверхности своего автомобиля, на котором что-то похожее на мазуту с блестками.
"Красота. Интересно, вся ли здесь таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...", — прокомментировала увиденное автор.
Это вызвало оживленное обсуждение в комментариях под публикацией:
- Арселор поздравляет с праздниками.
- И такое с авто каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть можно только уксусом.
- После каждого дождя такое счастье.
- Это графит, он безвреден... Если им не дышать.
- Это – глиттер для маникюра.
- Можно на металл сдавать.
Напомним, что в Кривом Роге на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла чрезвычайная ситуация. Из — за разрушения дамбы техническая вода попала в трубопровод.
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