Все засыпало снегом, мороз и ветер: в Сети показали видео с вершины горы в Карпатах

Все засыпало снегом, мороз и ветер: в Сети показали видео с вершины горы в Карпатах

Спасатели призывают хорошо готовиться к зимним походам в горы.

Во вторник, 30 ноября, Карпаты засыпало снегом. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели призвали туристов не идти в горы из-за опасной погоды. Также в ГСЧС отметили, что те, кто решился на поход, должны хорошо подготовиться к нему и иметь необходимое снаряжение.

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"Конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы по выбранному маршруту и возможному ухудшению погодных условий. Отмечаем, что туристам следует ответственно относиться к собственной безопасности во время пребывания в горах в зимний период", — говорится в сообщении.

Руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак опубликовал в Сети видео с вершины горы. Там сильный ветер, много снега и плохая видимость.

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