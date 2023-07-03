Все будет зависеть от ситуации на передовой: Офис президента – о визите Зеленского на саммит НАТО

Спикер Владимира Зеленского отметил, что нужно обращать внимание на заявления президента.

Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Литве еще не принято. Все будет зависеть от ситуации на передовой.

Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Общественному".

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще, все будет зависеть от ситуации на поле боя", – сказал он.

Спикер Зеленского отметил, что нужно обращать внимание на заявления президента.

"Он четко эти обстоятельства уже описывал", – подытожил Никифоров.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает официальных гарантий безопасности от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года.

Отметим, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Кроме того, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что Украина будет иметь собственный путь вступления в НАТО.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины – вместо ее быстрого членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству, но будет рассмотрен вопрос о том, как приблизить Украину к Альянсу. В Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По словам Столтенберга, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

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