"Все живое умерло": что известно об отравлении россиянами Десны и Сейма

В Сумской и Черниговской областях выявили превышение вредных веществ в водоеме.

Жителям трех громад Киевской области категорически запретили купаться и ловить рыбу. А на Черниговщине – массовый мор рыбы. Накануне в реке Сейм, являющейся притоком Десны, зафиксировали превышение допустимой нормы аммония и взвешенных веществ.

ТСН.ua собрал все, что известно об экологической катастрофе.

27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что в реке Сейм, являющейся притоком Десны, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ.

Загрязнение распространилось по всей акватории Сейма в Сумской области и достигло Черниговской, в частности, в район Батурин.

В агентстве предположили, что реку загрязнили в России, сбрасывая отходы неизвестных веществ.

Что говорят в Киевской области

В реке Десна под Киевом обнаружили ядовитые вещества, стекающие по течению с границы с Россией.

Об этом сообщил городской глава Вышгорода Алексей Момот.

Поэтому жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад, через которые протекает Десна, запретили купаться и ловить рыбу. Соответствующее решение было принято 26 августа на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В реке Десна и ее затоках обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, рыбачить в Десне и его заливах!" – отметил Момот.

Ограничения будут действовать до получения безопасных показателей от экологов.

Отравление реки Сейм

Уже 27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что с 14 августа россияне, скорее всего, сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, повлекли за собой масштабное загрязнение водоема.

По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды реки Сейм было зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций аммония и взвешенных веществ. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в Сумской области и достигло Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба были обнаружены вблизи Батурина. Река Сейм впадает в Десну.

Опасные вещества уже попали в Десну и достигнут Чернигова сегодня, 1 сентября, во второй половине дня.

Что говорят в Министерстве защиты окружающей среды

Река Сейм была загрязнена с территории России. Загрязнение химическими и токсичными веществами не было обнаружено, но загрязнение органическими веществами.

Об этом сообщил первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона "Единые новости".

Краснолуцкий заверил, что органика попала в реку Сейм с территории РФ. Поскольку пока нет взаимообмена информацией со страной-агрессором, ведомство не может сказать, было ли это намеренно или какая-то авария.

Море рыбы на Черниговщине

Только за день жители села Новые Млыны в Черниговской области достали из воды полторы тонны мертвой рыбы. Об этом известно из репортажа "Суспільне", опубликованного 29 августа.

Староста села Надежда Роева рассказала, что в селе почувствовали вонь 26 августа — через 12 дней после первых сообщений о загрязнении воды.

"На 40 метров берега где-то килограммов 100-150 рыбы. За свою жизнь я такого не видел. Мы здесь каждый день купаемся. Вода была чистая – до двух метров видимость дна была. Сейчас сантиметров 20 – вода больше не просвечивается. Все живое умерло. Птицы улетели. Было много цапель, чайки летали, сейчас нет никакой", — поделился один из местных жителей.

Ниже по течению в Сосницкой громаде ситуация похожая. Села Пекаровского старостинского округа как раз расположены между Сеймом и Десной.

"Утром пошла темная вода и появилась первая мертвая рыба, но когда я была утром, то вони не было слышно, а уже как была вечером за 50 метров до реки была вонь", — рассказала староста Тамара Степаненко.

Как сообщили позже, в реке Сейм на Черниговщине обнаружили аммоний.

В настоящее время масса загрязненных вод в реке Десна добралась до села Кладьковка Черниговской области. Продолжается сбор и захоронение погибшей рыбы.

Грязная вода в Сейм на Черниговщине прибыла из Курщины

Государственная экоинспекция в Черниговской области провела лабораторные исследования загрязненной воды и дохлой рыбы в реке Сейм Черниговской области. Там предполагают, что загрязненная вода течет из российского села Теткино на Курщине, граничащей на границе с Сумщиной.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции в области Сергей Жук, пишет "Суспільне".

"Теткино — это первый населенный пункт, где сейчас ведутся активные боевые действия. И по таким косвенным признакам все думают, что оттуда течет такая вода. И, скорее всего, она смывает всяческую грязь с этого промышленного населенного пункта. Но это только догадки" .

Эта вода заходит на территорию Сумской области уже в загрязненном виде: "То есть для понимания, это она к нам зашла полсуток назад. А по территории Сумской области она уже течет так неделю".

Справка:

Десна является одной из самых больших рек Украины, которая протекает на севере. Она является правым притоком Днепра. Длина Десны составляет примерно 1130 км, из которых примерно 591 км проходит по территории Украины. Река начинается в России, в Смоленской области и протекает через Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

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