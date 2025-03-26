"Все живы. Реально чудо": Вилкул прокомментировал мощную вражескую атаку на Кривой Рог

"Все живы, слава Богу. Реально чудо", — именно так в ночь на 26 марта 2025 года начальник Совета обороны города Александр Вилкул прокомментировал мощную вражескую атаку на Кривой Рог.

Об этом чиновник заявил в сообщении в социальных сетях.

"Разрушения значительны", — добавил он.

Напомним, россияне в прошлый раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, 14 марта, атаковав жилой квартал. Предварительно, кафиры ударили баллистическими ракетами Искандер-М.

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