"Все живы. Реально чудо": Вилкул прокомментировал мощную вражескую атаку на Кривой Рог

Россияне нанесли масштабный удар по Кривому Рогу.
"Все живы, слава Богу. Реально чудо", — именно так в ночь на 26 марта 2025 года начальник Совета обороны города Александр Вилкул прокомментировал мощную вражескую атаку на Кривой Рог.
Об этом чиновник заявил в сообщении в социальных сетях.
"Разрушения значительны", — добавил он.
Напомним, россияне в прошлый раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, 14 марта, атаковав жилой квартал. Предварительно, кафиры ударили баллистическими ракетами Искандер-М.
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