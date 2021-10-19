"Всегда считала себя патриотом": после скандала невестка Кернеса убрала фото из Москвы и расписала, что она делает для Украины

Бизнесвумен отметила, что ведет бизнес в Украине и здесь платит налоги.

Невестка умершего городского главы Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова после скандала, в который попала через фотографию на Красной площади в Москве и украинофобский анекдот в комментариях, решила написать пост о своем патриотизме.

Его она разместила на своей странице в инстаграм, которую закрыла после хейта и снова открыла.

Юлия Привалова считает, что ее попытались втянуть в скандал, а ее комментарий с украинофобским анекдотом вырванный из контекста.

Для описания своего патриотизма она даже перешла на украинский, хотя все публикации пишет на русском.

"Я всегда считала себя патриотом своей страны и считаю так до сих пор. Я — украинка, родилась в Украине, закончила школу и университет в Украине, а не там, где "перспектива получше у молодых". Я замужем за украинцем и моя дочь — украинка. И рожала я в украинском роддоме, а не там, где "медицина получше".



Я веду и развиваю свой бизнес в Украине, плачу здесь налоги, создаю рабочие места для украинцев, а не веду дела в оффшорных юрисдикциях, где "нормально для бизнеса". Производство моей компании расположено в Украине, а не на территории другого государства, где "рынок побольше".



Я горжусь тем, что я украинка и я горжусь людьми своего государства.



Что касается анекдота, то я не преследовала цель оскорбить ним кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это затронуло чьи-то чувства. И здесь никто не может мне забросить недостаток патриотизма ", — написала Привалова.

Некоторые из подписчиков поддержали невестку Кернеса, но и нашлись и те, которые в ее искренность не поверили:

Лицемерие и отвага — ваш девиз.

Платить налог — это не патриотизм, это — обязанность. Бизнесмены иностранцы тоже налоги платят и создают рабочие места но это их не делает патриотом.

Человек, который всю жизнь вел свой профиль на русском, здесь резко переобулся в воздухе и начинает писать на украинском, да еще и вставляет ироничные фразочки на русском, типа "ха-ха".

Понятно, что она здесь платит налоги и создает рабочие места, ведь она здесь зарабатывает деньги, с какой стати должно быть по-другому. Написала анекдот, который четко отражает отношение к тому, что такое украинско-российский конфликт.

Напомним, что невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова попала в скандал. Поэтому украинцы объявили бойкот продукции торговой марки Yaro, владелицей которой она является. В частности, компания Розетка убрала с сайта продукцию Yaro.

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