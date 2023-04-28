Всегда в смартфоне: 14 цифровых документов в "Дії", которые невозможно забыть дома

Электронные документы популярны среди других сервисов в приложении "Дія", ведь удобны и практичны в использовании. Их невозможно забыть дома или потерять, они всегда под рукой в смартфоне.

Электронные документы в "Дії" стали настоящей цифровой революцией и мощным шагом на пути к режиму paperless. Украина первой в мире юридически приравняла электронный паспорт к бумажному или пластиковому аналогу. И четвертой в Европе ввела цифровые водительские права. Сейчас электронные документы наиболее популярны среди других сервисов в приложении, удобные и практичные в использовании. Их невозможно забыть дома или потерять, они всегда под рукой в смартфоне.

“После начала полномасштабной войны документы в "Дії" стали еще более актуальными. Ведь многие украинцы потеряли бумажные аналоги. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов. Сейчас в "Дії" доступно 14 электронных документов”, – отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

ТСН.ua подробно рассказывает о каждом из доступных украинцам цифровых документов "Дії".

ID-карта

Это первый электронный паспорт в мире, имеющий такую же юридическую силу, как пластиковый или бумажный аналог. Украинцам больше не нужно носить с собой физическую ID-карту и подъемники. С цифровым документом можно путешествовать по Украине, открывать счет в банке, забирать посылку на почте или получать госуслуги. ID-карту в "Дії" имеют более 4,9 млн украинцев.

Обратите внимание: паспорт-книга не подтягивается в приложении, поскольку информация о нем — в картотеках. Чтобы получить документ в смартфоне, обменяйте паспорт на ID в ближайшем ЦНАПе.

Загранпаспорт

В "Дії" доступен биометрический и небиометрический (выданный после 2015 года) загранпаспорт. Этот документ можно использовать в Украине на уровне с ID-картой для удостоверения личности.

С юридической точки зрения загранпаспорт в "Дії" не подойдет для выезда за границу. Однако на практике после начала полномасштабного вторжения России многие украинцы использовали этот документ, чтобы уехать в другие страны. То есть "Дію" принимали "на веру".

Сейчас команда Минцифры работает над тем, чтобы загранпаспорт в "Дії" полноценно признавали за границей. В общей сложности 12,6 млн украинцев имеют этот документ в приложении.

єДокумент

В первые дни полномасштабной войны по соображениям безопасности госреестры были отключены, так что цифровой паспорт и водительское временно не были доступны в "Дії". Команда Минцифры быстро отреагировала на вызовы новой реальности и сразу запустила новый универсальный документ на период военного положения – єДокумент.

Он содержит паспортные данные и налоговый номер, подтягиваемый на основе банковских данных. Его можно показывать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.

Налоговый номер (РНОКПП)

Цифровой налоговый номер в "Дії" значительно упрощает получение различных услуг. Ведь документ нужен во многих жизненных ситуациях: при открытии счетов в банке, трудоустройстве, оформлении кредита или соцвыплат, покупке недвижимости. Достаточно в несколько кликов пошерить документ вместо того, чтобы тратить время на ксерокопии.

Водительские удостоверения и техпаспорт

Это первые цифровые документы, появившиеся в "Дії". Сейчас они одни из самых популярных — более 6,8 млн. украинцев имеют права в приложении и 5,9 млн. — техпаспорт.

Недавно Кабмин отменил необходимость иметь пластиковое водительское удостоверение, поэтому достаточно иметь права только в "Дії". Кроме того, совсем скоро появится возможность заменить водительское в приложении, если вы потеряли документ или сменили фамилию. Теперь услуга в разработке.

В "Дії" также можно пошерить техпаспорт, если вы хотите ссудить авто родным или знакомым. Так что больше не нужно передавать документ из рук в руки.

Страховой полис транспортного средства

В "Дії" доступен страховой полис на авто. Его можно с уверенностью показывать полиции вместо бумажного аналога. Страховой полис завершил полный набор водительских документов в приложении, поэтому владельцы автомобилей могут забыть о бумагах и пластике.

Студенческий билет

Если вы учитесь в университете, пользуйтесь цифровым студенческим в "Дії". С таким электронным документом гораздо проще пользоваться льготным проездом в общественном транспорте или получать скидки в музеях и учреждениях культуры. Студенческий не нужно долго искать в сумке, достаточно иметь смартфон и загруженную "Дію".

А совсем скоро в "Дії" также будут отображаться дипломы и школьные аттестаты. Правительство уже приняло соответствующее постановление.

Свидетельство о рождении

В приложении "Дія" родители могут добавить свидетельство о рождении своих детей. Для этого нужно пролистать все документы в приложении нажать “Добавить документ” и выбрать свидетельство о рождении ребенка. После этого введите серию и номер документа. Свидетельство отобразится в приложении у обоих родителей.

Это главный документ, удостоверяющий личность ребенка. Он понадобится при устройстве ребенка в садик или школу, оформлении льготных выплат или загранпаспорта.

Справка переселенца (ВПЛ)

Переселенцы могут в несколько кликов оформить справку ВПЛ в "Дії". Документ будет необходим для получения социальной помощи, трудоустройства или поступления в университет. Справку переселенца в приложении уже имеют более 3,2 млн. украинцев.

Кроме того, в "Дії" переселенцы могут в несколько кликов изменить место жительства, если переехали в другой город Украины. Или отменить статус ВПЛ после возвращения домой.

Пенсионное удостоверение

В приложении "Дія" доступно цифровое пенсионное удостоверение двух видов: по возрасту и специальное — выдают по инвалидности или потере кормильца. Первое подтянется в приложение автоматически, а специальное пенсионное необходимо добавить самостоятельно. Сегодня такой документ в "Дії" уже более у 1,1 млн украинцев.

Обратите внимание: в "Дії" отображаются только удостоверения нового образца, выданные после 2014 года. Ведь удостоверения-книжечки не внесены в реестр. Чтобы пенсионное появилось в приложении, нужно обновить документ в Пенсионном фонде.

Вид на постоянное и временное проживание

"Дією" могут воспользоваться и иностранцы. В приложении доступен электронный вид на жительство для граждан других стран, проживающих в Украине. Этот документ можно использовать для подтверждения личности. Кроме того, люди с цифровыми видами могут создавать "Дія.Підпис" и пользоваться сервисами "Дія".

Зеленый и желтый сертификаты COVID

Украина стала одной из первых стран мира, чьи цифровые COVID-сертификаты официально признали Евросоюз.

Сейчас в приложении "Дія" доступен зеленый COVID-сертификат разных видов: внутренний, международный, детский, на основании выздоровления и на основе ПЦР-теста. Первые три можно сгенерировать только после прохождения полного курса вакцинации.

Кроме того, с недавних пор в "Дії" можно сгенерировать COVID-сертификат, если вы вакцинировались за рубежом. Многие украинцы ждали такой возможности — и, наконец, она доступна. Все дозы вакцины, полученные и в Украине, и за пределами страны, будут учтены в документе в приложении.

В "Дії" также доступен желтый COVID-сертификат. Его можно сгенерировать, если вы или ваш ребенок получил одну дозу вакцины. Такой документ действует только на территории Украины.

Шеринг и валидация документов

Также можно делиться копиями документов через "Дію" — в несколько кликов, благодаря сервису шеринга документов. Для этого нужно иметь необходимый документ в приложении и активировать "Дія.Підпис". А учреждение или компания должно ввести техническую возможность получать копии через "Дію". Сейчас украинцы могут шерить следующие документы: ID-карту, загранпаспорт, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка, водительское удостоверение и техпаспорт.

Еще один сценарий взаимодействия с цифровыми документами – валидация. Даже самостоятельно вы можете проверить подлинность цифрового документа в "Дії" за считанные секунды. Для этого нужно открыть сканер QR-кодов в вашей "Дії" и считать им QR-код цифрового документа другого человека.

Напомним, с помощью приложения "Дія" не планируют сообщать мужчин о необходимости прийти в комиссариаты. То есть повесток таким образом не будут посылать.

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