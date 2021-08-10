Всегда все мешают: в Мелитополе пенсионерки устроили травлю детям, слушающим музыку

Всегда все мешают: в Мелитополе пенсионерки устроили травлю детям, слушающим музыку

Бабушки угрожали детям разбить колонки.

В Мелитополе во дворе многоэтажки пенсионерки засыпали угрозами детей, которые собрались вместе, чтобы послушать музыку.

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Об этом сообщила местная жительница в группе Мелитополь в соцсети.

По словам женщины, она стала свидетелем проблемной ситуации на улице Осипенко в Мелитополе.

"Мой ребенок и еще соседские дети вынесли на улицу музыкальную колонку послушать песни. Это было около 15:00. Заметьте, не вечер и не ночь! Так бабульки с нашего двора стали кричать на них, а одна вообще угрожала "разбить музыку". Ездят на самокатах, — шумно. Ездят на велосипедах — тоже плохо. Вышли послушать музыку, — мешают. Уважаемые наши пенсионеры, скажите, когда вам уже будет хорошо?", — возмутилась женщина.

Женщина выразила недовольство поведением пенсионеров, поскольку они позволяют себе кричать и замахиваться палками на детей, а делать замечания взрослым опасаются.

"Не потому, что над слабыми издеваться удобнее? Никого не хотела обидеть, просто накипело", — резюмировала женщина.

Пользователи Сети высказали свои мнения по поводу ситуации, сложившейся:

Детские голоса и музыка им всегда мешают, а телевизор включают на всю громкость, потому что плохо слышат — парадокс.

А когда выламывают двери на площадке соседям, они даже не выйдут, сидят по норам.

У детей должно быть детство! Мы в свое время тоже слушали музыку только с телефонов и также всем мешали ...

Не хочу никого обидеть но бывают такие случаи, когда дети настолько неадекватные просто, что от их музыки дребезжат окна.

Наши дети всю жизнь им мешают, и нас в детстве тоже бабки гоняли, моя мама все время с ними ссорилась, ничего не поделаешь.

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