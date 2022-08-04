"Всего, что они собрали, хватит где-то в неделю боев": эксперты оценили перспективы наступления оккупантов на юге

Россияне в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке.

Сейчас в Херсонской и Запорожской областях уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек

Зачем россияне взимают значительную группировку на южное направление и чем для них может закончиться эта операция, рассказывает РБК-Украина.

С выходом к берегам Днепра будут перекрыты выходы из Крыма

Созданных украинской армией условий достаточно, чтобы оккупанты на юге начали волноваться. Их оборона на юге построена по принципу домино, говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский. Он добавляет, что оккупанты рискуют потерять не только контроль над правым берегом Днепра, но и сухопутный коридор в Крым.

Также читайте Украинские морпехи взяли в плен 11 оккупантов в Херсонской области

"Например, если мы продвинемся в район Берислава у берегов Днепра в Херсонской области, вражеские войска будут рассечены на две группировки — условная криворожская и херсонская. И оба они окажутся в плохом положении: первая будет фактически заблокирована, вторую можно пытаться выдавливать из Херсона" – говорит Грабский.

Эксперт говорит, что с выходом к берегам Днепра будут перекрыты выходы из Крыма, откуда оккупанты перебрасывают подкрепление.

Он уточнил: оккупанты могут попытаться в таком случае наладить логистику через Ростов – Мариуполь. Однако это растягивает их путь поставок, он также простреливается нашей артиллерией.

Таким образом, просматривается перспектива, что на юге оккупантам придется отходить на административные границы Донецкой области, что позволит развить наступление для деоккупации южной части этого региона, в том числе и Мариуполя.

"К тому же сам по себе Херсон имеет для россиян стратегически важное значение – это единственный областной центр, который им удалось захватить с 2014 года. Потеря этого города может разрушить пропагандистские нарративы о том, что "спецоперация идет по плану", которыми они кормят свою внутреннюю аудиторию. Однако те войска, которые россияне стягивают на юг – не похожи на укрепление обороны и желание "обезопасить" Херсон. Большинство БТГр, которые сейчас передислоцированы в Херсонскую и частично в Запорожской области – это десантные подразделения, а не для обороны", — объясняет экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, часть этих войск была переброшена с востока. В частности, из района Изюма и Лимана, откуда противник собирался развить наступление на Славянск.

"Мы не видим оснований для паники, мы отслеживаем действия врага. Наши силы обороны готовы адекватно противодействовать. Мы поддерживаем обращение местных властей о том, что необходима эвакуация гражданского населения, чтобы не наносить им вреда во время ведения боевых действий. Каждый гражданин должен понимать, что если нам нужно освободить территорию, то нужно бить врага, а если там находятся гражданские, которых они используют как "живой щит", то это усложняет нам работу", – говорит спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Оперативное командование "Юг" заявило, что противник начал создание ударной группировки на криворожском направлении. Агрессор может готовить контрнаступление, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.

"У россиян сейчас физически не будет возможности возобновить переправу через Днепр. А для дальнейшего продвижения на правобережье Херсона в сторону Николаева, Одессы и далее на Молдову, которая также входит в их стратегические задачи, им нужен очень широкий плацдарм. Такой широкий плацдарм может быть обеспечен только по запорожскому направлению", – предположил Грабский.

Однако Запорожье – это большой город, который к тому же теперь хорошо укреплен. Взять его штурмом будет сложно, добавил эксперт.

"Судя по тому, как они собирают войска, безусловно, южнобузское направление будет главным. Там они собрали наибольшее количество войск, сосредоточили наиболее боеспособные части. Все российские воздушно-десантные войска, находящиеся на территории Украины, собраны там. А это сугубо наступательные силы. Десантник не может сидеть в окопах и обороняться как пехота", – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Ожидание разгрома

Куда бы ни двинулись российские войска, к перспективам их плана есть большие вопросы. Благодаря дальнобойной артиллерии и системам HIMARS наши защитники удерживают на огневом контроле основные переправы с левого на правый берег. Это сильно усложняет перебрасывание подкрепления и боеприпасов для оккупантов.

Жданов считает, что как только противник закончит переброс войск на правобережье, ВСУ обрежут их логистику и возьмут под огневой контроль спешно сведенные новые переправы. Без регулярных поставок боеприпасов и топлива эта группировка будет обречена.

"Вряд ли они начнут 5 августа, как объявляли ранее, уже прозвучали даты 6-8 августа. То есть они еще колеблются: наступать или садиться в глухую оборону. Если они пойдут в наступление, то всего, что они собрали, хватит где-то в неделю боев. А если еще и нарушить им снабжение, то может даже и меньше", – уточнил эксперт.

Он уверен, что 22 тысячи бойцов, которые враг перебросил на южный фронт, будет недостаточно для масштабного наступления.

"Я думаю, что атака российских солдат завершится, так и не начавшись, потому что боевая работа украинских артиллеристов даст свой результат. Даже несмотря на такие ресурсы – 30 БТГр – плюс они продолжают накапливать там резервы – и Запорожье, и Николаев, и Кривой Рог. серьезно укреплены. Поэтому россияне могут пытаться что-нибудь сделать, но не факт, что им это удастся", – уточнил Селезнев.

По результатам этого сражения, судя по всему, уже будет решаться судьба всего украинского юга.

Напомним, что российские кафиры пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.

Читайте также: