"Всего этого не было бы": российский пропагандист высказался о целесообразности ядерного удара по Украине

Интересно, что ядеркой россиянин решил "защитить" русскоязычных на Донбассе.
Российский пропагандист считает, что давно нужно было нанести ядерный удар по Украине. Мол, тогда бы "всего этого не было".
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
Подробности
Речь идет о Z-блогере Владиславе Угольном (Сергиенко), который является автором российских государственных СМИ (RT). Он сожалеет, что Россия 24 февраля 2022 не сбросила атомные бомбы на Волноваху и Попасную. Теперь, говорит блоггер, россияне получили общевойсковую войну в географическом центре Европы и безумные потери более чем в 500 тысяч солдат.
"Любовь российских пропагандистов к жителям Донбасса достигла небывалых размеров", – подытожил журналист.
Ранее российский депутат выдал очередное маразматическое заявление.
Читайте также:
- "Такие вешатели нам нужны!": пропагандистка Симоньян в очередной раз поделилась безумными фантазиями (видео)
- "Путин — демократ" и "третий майдан" в Киеве: что Россия придумывает об Украине и как распространяет ложь
- "Пропаганда страха" в Сумской и Харьковской областях: что на этот раз придумали пропагандисты