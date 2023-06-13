Всего лишь два аптечных средства — и ваша герань будет пышно цвести, перестанет сбрасывать листья

Иногда герань начинает сбрасывать листья и прекращает цвести. Это означает, что растению не нравятся условия выращивания или ему не хватает питательных веществ. Как заставить герань цвести?

Следует отметить, что герани не нравится, когда на нее долгое время попадают солнечные лучи. Также она плохо переносит холод и сквозняки. Еще один важный момент – правильный режим поливки. Если воды слишком мало, растение начинает сбрасывать листья, увядать и сохнуть. Из-за переливания страдают корни и стебель, которые могут загнивать.

Конечно, когда цветок находится в таком состоянии, то ждет бутоны от него не приходится. Однако, если добавить в уход правильную подкормку, можно заставить герань цвести даже весь год. Что говорит о том, что растению нужны удобрения? Перестали появляться цветоносы, листья пожелтели, на краях приобрели коричневый оттенок, опадают.

Опытные цветоводы советуют использовать для подкормки герани настойку из йода. Это аптечное средство вообще стоит держать под руками всем тем, что увлекается огородничеством и садоводством. Его, например, часто применяют для профилактики фитофтороза.

Еще одно замечательное средство, давно зарекомендовавшее себя в борьбе с вредителями, болезнями и недостатком полезных веществ, это перекись водорода. Он помогает стимулировать развитие растения, способствует образованию завязей. А еще йод и перекись водорода — мощные антисептики, которые за короткое время могут уничтожить патогенную микрофлору.

Эти препараты являются концентратами, поэтому их следует правильно разводить перед использованием. В противном случае цветку можно не только навредить, но и полностью его уничтожить.

Итак, чтобы подпитать герань йодом и перекисью водорода, следует взять 1 литр воды, 1 каплю йода, 10 капель перекиси водорода. Все тщательно размешайте. Для подкормки одного растения понадобится 100 мл такого удобрения.

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