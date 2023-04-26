Всего лишь один нюанс — и рис получается рассыпчатым: какой водой заливать блюдо

Готовить рассыпчатый рис бывает сложно. Но если знать один важный нюанс, тогда это блюдо будет получаться всегда. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Очень важно заливать рис правильной водой и соблюдать определенные пропорции.

Какую воду выбрать для риса

Выбор воды – самый главный момент, на который нужно обратить внимание, когда вы собираетесь варить рис.

Нужно использовать проточную воду без примесей или очищенную, но такую, чтобы она не могла испортить вкус блюда. Чтобы получить вкусный рис, можно варить его на мясном бульоне (лучше всего подходит куриный).

Какие пропорции риса и воды

Правильные пропорции ингредиентов – еще один важный нюанс, влияющий на вкус будущего блюда.

При варке риса рекомендуется соблюдать следующие пропорции риса к воде: 1:1,5 или 1:2. То есть, на одну часть риса нужно брать 2 части воды. Тогда вы точно не прогадаете.

Какие приправы добавить во время варки

Конечно, каждый кулинар сам решает, добавлять ли во время варки риса какие-нибудь приправы. Но если вам нужно ускорить процесс, рекомендуется добавить в воду немного яблочного уксуса или растительного масла.

Перед началом варки рис обязательно промойте. Делать это нужно до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем переместите продукт в кастрюлю, добавьте воду и варите до готовности.

Существует одна поварская уловка, которая поможет получить вкусный и рассыпчатый рис. Специалисты советуют закладывать рис уже в кипящую воду и не перемешивать, а в конце добавить кусочек сливочного масла.

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