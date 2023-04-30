Всего лишь одно средство и будете собирать урожай огурцов до поздней осени: чем подкормить кустики

Читайте на сайте ТСН.ua о народном методе, который поможет значительно повысить урожайность огурцов. И главное – он есть в каждом доме.

Такое простое средство, как столовый уксус, способно повысить урожайность огурцов в несколько раз. И опытные дачники уже давно используют его для подкормки кустов весной. Благодаря уксусу растение лучше усваивает фосфор, кальций и калий. А еще это средство помогает оградить от корневых болезней.

Как приготовить подкормку огурцов уксусом.

Приготовить раствор для подкормки достаточно просто. Нужно всего-навсего взять 1 стакан уксуса 9% и 10 литров воды. Тщательно размешать. Поливать огурцы рекомендовано под корень, а почву перед этим нужно немного увлажнить обычной водой.

Такой раствор рекомендуют готовить и для помидоров. Однако в этом случае к уксусу дополнительно примешивают измельченную скорлупу от яиц. Затем подкормку ставят на 24 часа, чтобы она настоялась.

По истечении этого срока раствор процеживают, разводят в 10 л воды и поливают кустики помидоров. Специалисты советуют повторить процедуру через две недели.

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