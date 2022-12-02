Всего несколько секунд: два простых способа, чтобы отличить заряженную батарейку от незаряженной

Когда батареи отработали свое, их не всегда сдают на переработку, а оставляют дома. Там они часто перепутываются с новыми. В этом случае бывает трудно отличить заряженную батарейку от разряженной. Читайте в материале ТСН.ua, как это сделать.

Есть два простых способа, которые вам точно помогут.

Упустите батарейку с небольшой высоты

Чтобы проверить батарейку и узнать, есть ли в ней заряд, нужно всего-навсего уронить ее с небольшой высоты на ровную твердую поверхность. К примеру, тумба, стул, стол или пол. Важно запомнить одно условие: батарейку нужно держать в вертикальном положении.

Если после падения и ударения о поверхность батарейка упадет на бок, а не будет подпрыгивать, значит внутри есть заряд и ее можно использовать.

Если батарейка несколько раз подпрыгивает перед тем, как приземлиться, можете относить ее на переработку, ведь заряда в ней не осталось.

Простой способ, чтобы не вставать

Для этого нужно просто взять батарейку, чтобы "+" был вверху, а затем уронить ее на ровную твердую поверхность (пол, столик и т.п.) с высоты 10 см. Не потерявший свой заряд элемент питания будет располагаться вертикально.

Если же батарейка с такой высоты упала на бок, значит, ее уже нельзя использовать, ведь она пуста.

Еще можно понять, полупуста ли батарейка. Если она немного подпрыгнула, значит, ее можно использовать определенное время.