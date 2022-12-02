Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Всего несколько секунд: два простых способа, чтобы отличить заряженную батарейку от незаряженной

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
471
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Всего несколько секунд: два простых способа, чтобы отличить заряженную батарейку от незаряженной

Как отличить заряженную батарейку от разряженной / Фото: pixabay.com

Когда батареи отработали свое, их не всегда сдают на переработку, а оставляют дома. Там они часто перепутываются с новыми. В этом случае бывает трудно отличить заряженную батарейку от разряженной. Читайте в материале ТСН.ua, как это сделать.

Есть два простых способа, которые вам точно помогут.

Упустите батарейку с небольшой высоты

Чтобы проверить батарейку и узнать, есть ли в ней заряд, нужно всего-навсего уронить ее с небольшой высоты на ровную твердую поверхность. К примеру, тумба, стул, стол или пол. Важно запомнить одно условие: батарейку нужно держать в вертикальном положении.

Если после падения и ударения о поверхность батарейка упадет на бок, а не будет подпрыгивать, значит внутри есть заряд и ее можно использовать.

Если батарейка несколько раз подпрыгивает перед тем, как приземлиться, можете относить ее на переработку, ведь заряда в ней не осталось.

Простой способ, чтобы не вставать

Для этого нужно просто взять батарейку, чтобы "+" был вверху, а затем уронить ее на ровную твердую поверхность (пол, столик и т.п.) с высоты 10 см. Не потерявший свой заряд элемент питания будет располагаться вертикально.

Если же батарейка с такой высоты упала на бок, значит, ее уже нельзя использовать, ведь она пуста.

Еще можно понять, полупуста ли батарейка. Если она немного подпрыгнула, значит, ее можно использовать определенное время.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
471
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация