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Всего лишь 1000 гривен: меню из четырех блюд на Новый год

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1749
Время на прочтение
3 мин
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Всего лишь 1000 гривен: меню из четырех блюд на Новый год

Всего лишь 1 000 гривен: меню из четырех блюд на Новый год / Фото: pixabay.com

Чтобы накрыть праздничный стол на Новый год 2023, вам хватит и тысячи гривен. ТСН.ua подобрал новогоднее меню, которое можно использовать в качестве образца.

Закуска на Новый год 2023 года: профитроли с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • 25 г муки;
  • 100 мл воды;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 150 г крабовых палочек;
  • 150 г сыра;
  • 2 вареных яйца;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л майонеза.

Как приготовить профитроли с крабовыми палочками:

  1. Влить воду в кастрюлю с толстым дном. Добавить сливочное масло и посолить. Довести воду до кипения на среднем огне (масло должно полностью раствориться), а затем убавить огонь до минимального. Добавить в кипящую воду муку. Перемешать ложкой до однородности. Масса должна начать отставать от стенок кастрюли. Тогда тесто проварить еще одну минуту и выключить.
  2. Снять кастрюлю с огня, немного остудить тесто. Вмешать поочередно два яйца. Выложить на противень с пергаментом небольшие профитроли. Можно воспользоваться ложкой либо кулинарным мешком. Когда они будут выпекаться, поднимутся в 2-3 раза. Поэтому между профитролями нужно оставить достаточно места. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут, затем температуру убавить до 170 градусов и печь еще 20 минут.
  3. Яйца для начинки отварить вкрутую. Натереть на мелкой терке. Добавить натертый сыр. Мелко порезать крабовые палочки. Добавить чеснок. Заправить майонезом (или сметаной). Острым ножом у готовых профитролей срезать верхушку. Положить начинку и сверху прикрыть верхушкой.

Салаты на Новый год 2023: "Шуба" с красной рыбой и салат с ветчиной и помидорами

"Шуба" с красной рыбой

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой семги;
  • 4 яйца;
  • 2 картофелины;
  • 2 морковки;
  • 1 большая свекла;
  • 100 г майонеза;
  • зелень для украшения.

Как приготовить салат:

  1. Процесс приготовления этого салата мало чем отличается от традиционной "Шубы". До готовности отваривается морковь, свекла, картофель. Затем все овощи нужно охладить и очистить. Натереть на терке.
  2. Яичные белки отделить от желтков. Натереть на мелкой терке отдельно. Семгу лучше порезать небольшими кубиками.
  3. Затем салат собирается слоями: рыба, белок яйца, майонез, картофель, морковь, майонез, свекла, майонез, желтки. Можно сверху украсить зеленью.

Салат с ветчиной и помидорами

Ингредиенты:

  • 250 г ветчины;
  • 150 г помидоров черри;
  • 2 яйца;
  • 100 г сыра;
  • 40 г лука;
  • 40 г майонеза;
  • 20 г зелени;
  • соль, перец

Как приготовить простой салат с ветчиной и помидорами:

  1. Отварить вкрутую и остудить яйца. Нарезать ветчину соломкой, а яйца - большими кубиками.
  2. Помидоры разрезать (можно четвертинками, если это коктейльные, а не черри). Сыр натереть на крупной терке.
  3. Лук нарезать полукольцами.
  4. Выложить в большой салатник все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец. Посыпать зеленью.

Главное блюдо на Новый год 2023: запеченная курица с ананасами

Ингредиенты:

  • 1,5 кг (одна) курицы;
  • 300 г ананасов в сиропе;
  • 1 лимон;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л подсолнечного масла;
  • 2 ст. л соевого соуса;
  • 300 г риса;
  • 1 ч. л молотого имбиря;
  • щепотка молотой корицы;
  • соль, перец.

Как приготовить целую курицу:

  1. Натереть на мелкой терке чеснок, добавить имбирь, корицу и сок одного лимона, соевый соус, подсолнечное масло. Натереть курицу изнутри и снаружи сначала солью, а затем полученным соусом. Оставить на 1 час мариноваться.
  2. Плотно нафаршировать курицу ананасами. Заколоть кожуру зубочистками, запекать в духовке при температуре 200 градусов 90 минут. Отварить до готовности рис. После приготовления курицы нужно смешать ананасы и отварной рис. Подавать курицу именно в этом гарнире.
Статья из подборки новостей:
Новый Год 2023
Дата публикации
Просмотры
1749
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