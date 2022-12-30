Всего лишь 1000 гривен: меню из четырех блюд на Новый год

Чтобы накрыть праздничный стол на Новый год 2023, вам хватит и тысячи гривен. ТСН.ua подобрал новогоднее меню, которое можно использовать в качестве образца.
Закуска на Новый год 2023 года: профитроли с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 25 г муки;
- 100 мл воды;
- 50 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 150 г крабовых палочек;
- 150 г сыра;
- 2 вареных яйца;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л майонеза.
Как приготовить профитроли с крабовыми палочками:
- Влить воду в кастрюлю с толстым дном. Добавить сливочное масло и посолить. Довести воду до кипения на среднем огне (масло должно полностью раствориться), а затем убавить огонь до минимального. Добавить в кипящую воду муку. Перемешать ложкой до однородности. Масса должна начать отставать от стенок кастрюли. Тогда тесто проварить еще одну минуту и выключить.
- Снять кастрюлю с огня, немного остудить тесто. Вмешать поочередно два яйца. Выложить на противень с пергаментом небольшие профитроли. Можно воспользоваться ложкой либо кулинарным мешком. Когда они будут выпекаться, поднимутся в 2-3 раза. Поэтому между профитролями нужно оставить достаточно места. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут, затем температуру убавить до 170 градусов и печь еще 20 минут.
- Яйца для начинки отварить вкрутую. Натереть на мелкой терке. Добавить натертый сыр. Мелко порезать крабовые палочки. Добавить чеснок. Заправить майонезом (или сметаной). Острым ножом у готовых профитролей срезать верхушку. Положить начинку и сверху прикрыть верхушкой.
Салаты на Новый год 2023: "Шуба" с красной рыбой и салат с ветчиной и помидорами
"Шуба" с красной рыбой
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги;
- 4 яйца;
- 2 картофелины;
- 2 морковки;
- 1 большая свекла;
- 100 г майонеза;
- зелень для украшения.
Как приготовить салат:
- Процесс приготовления этого салата мало чем отличается от традиционной "Шубы". До готовности отваривается морковь, свекла, картофель. Затем все овощи нужно охладить и очистить. Натереть на терке.
- Яичные белки отделить от желтков. Натереть на мелкой терке отдельно. Семгу лучше порезать небольшими кубиками.
- Затем салат собирается слоями: рыба, белок яйца, майонез, картофель, морковь, майонез, свекла, майонез, желтки. Можно сверху украсить зеленью.
Салат с ветчиной и помидорами
Ингредиенты:
- 250 г ветчины;
- 150 г помидоров черри;
- 2 яйца;
- 100 г сыра;
- 40 г лука;
- 40 г майонеза;
- 20 г зелени;
- соль, перец
Как приготовить простой салат с ветчиной и помидорами:
- Отварить вкрутую и остудить яйца. Нарезать ветчину соломкой, а яйца - большими кубиками.
- Помидоры разрезать (можно четвертинками, если это коктейльные, а не черри). Сыр натереть на крупной терке.
- Лук нарезать полукольцами.
- Выложить в большой салатник все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец. Посыпать зеленью.
Главное блюдо на Новый год 2023: запеченная курица с ананасами
Ингредиенты:
- 1,5 кг (одна) курицы;
- 300 г ананасов в сиропе;
- 1 лимон;
- 4 зубчика чеснока;
- 3 ст. л подсолнечного масла;
- 2 ст. л соевого соуса;
- 300 г риса;
- 1 ч. л молотого имбиря;
- щепотка молотой корицы;
- соль, перец.
Как приготовить целую курицу:
- Натереть на мелкой терке чеснок, добавить имбирь, корицу и сок одного лимона, соевый соус, подсолнечное масло. Натереть курицу изнутри и снаружи сначала солью, а затем полученным соусом. Оставить на 1 час мариноваться.
- Плотно нафаршировать курицу ананасами. Заколоть кожуру зубочистками, запекать в духовке при температуре 200 градусов 90 минут. Отварить до готовности рис. После приготовления курицы нужно смешать ананасы и отварной рис. Подавать курицу именно в этом гарнире.