Оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу в Лимане из "Урагана", фото/Павел Кириленко

Всего за полдня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Донбасса: били по больнице, домам и школе

Всего за полдня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Донбасса: били по больнице, домам и школе

Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 15:00 в Донецкой области россияне обстреляли 20 населенных пунктов, где разрушили или повредили 34 гражданских объекта.

В результате обстрелов ранения получили мирные жители Донбасса.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.

Сегодня самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

В Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в областную травматологическую больницу.

Оккупанты также полностью уничтожили административное здание в Александровке. Также в этом поселке захватчики повредили многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

В Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка. К счастью, жителям удалось избежать ранений.

Под артиллерийским огнем оказалось и Доброполье. Там россияне повредили административное здание, в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека.

Всего за сегодня захватчики обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта.

"Все преступления российской армии тщательно фиксируем. За все будет наказание", – отметил глава ОВА.

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