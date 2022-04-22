Всего за полдня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Донбасса: били по больнице, домам и школе

Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 15:00 в Донецкой области россияне обстреляли 20 населенных пунктов, где разрушили или повредили 34 гражданских объекта.
В результате обстрелов ранения получили мирные жители Донбасса.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.
Сегодня самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
В Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в областную травматологическую больницу.
Оккупанты также полностью уничтожили административное здание в Александровке. Также в этом поселке захватчики повредили многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.
В Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка. К счастью, жителям удалось избежать ранений.
Под артиллерийским огнем оказалось и Доброполье. Там россияне повредили административное здание, в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека.
Всего за сегодня захватчики обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта.
"Все преступления российской армии тщательно фиксируем. За все будет наказание", – отметил глава ОВА.
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