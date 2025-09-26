Всех мужчин 25-60 лет без Резерв+ внесли в "Оберег": что это значит

Мобилизация. / © ТСН.ua

В Украине всех мужчин 25-60 лет, не имевших Резерв+ и не ходивших в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных Оберег. Теперь им могут прийти штрафы.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Штраф за нарушение правил военного учета для граждан составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Минобороны не сообщило, сколько пока мужчин до сих пор не состоят на учете без законных оснований. Впрочем, теперь их данные внесены в реестр «Оберіг», а потому каждый из них может ожидать соответствующего штрафа, а в случае добровольной неуплаты штрафа – ареста банковских счетов.

Отмечается, что до обнародования соответствующих изменений неизвестно, какая информационная база служила основой для переноса из нее в Оберег данных о мужчинах, которые не состоят на учете.

Заметим, Кабмин 25 сентября на заседании внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением от 30 декабря 2022 года №1487. Пока изменения еще не опубликованы, но речь идет в частности об автоматической постановке на военный учет.

Минобороны сообщило, что «все граждане Украины мужского пола в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на военном учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически».

Напомним, в Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных . Он должен заработать до конца 2025 года. Главная цель закона – объединить информацию из разных государственных баз данных. В частности он будет интегрирован с базой Министерства внутренних дел, реестром Государственной миграционной службы и налоговой информацией.