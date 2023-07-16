"Всех не посадишь": скольких коллаборантов Крыма планирует наказать Украину после деоккупации

Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч сотрудничавших с РФ коллаборантов, но не будет наказывать "жертв оккупации".

После освобождения Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч сотрудничавших с оккупантами коллаборантов.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Newsweek.

"Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Это будет, возможно, 10 000 человек", – заявила она.

Приехавших в Крым после оккупации россиян выдворят в РФ

Ташева отметила, что с 500 000 до 800 000 российских граждан прибыли в Крым после 2014 года. Все въехавшие нелегально россияне, по ее словам, будут подвергнуты "принудительному выдворению".

"Мы говорим не о депортации, а о "принудительном выдворении", которое будет применяться только к неукраинцам, которые нелегально пересекли страну после аннексии. Массовых депортаций не будет, но мы будем решать этот вопрос индивидуально", – говорит Ташева.

Что будет с гражданами Украины в Крыму

Представительница президента в АР Крым заверила, что оказавшиеся в оккупации граждане Украины не сотрудничавшие с россиянами будут считаться жертвами оккупации. Она заверила, что власти сделают все, чтобы защитить их права.

"Могут быть смягчающие обстоятельства – многие стали жертвами российской пропаганды, запугиваний и угроз, российской правовой системы, и даже российской культуры и языка. Все это нужно принимать во внимание", – пояснила она.

Однако, если граждане Украины принимали участие в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, их привлекут к ответственности.

Амнистия

По словам Ташевой, пока рано говорить об амнистии.

"По амнистии, это действительно нельзя обсуждать детально или серьезно, пока продолжается горячая фаза войны. Наших людей ежедневно убивают, наши города обстреливают — сейчас не время и не место обсуждать любую будущую амнистию преступников.

Вы не можете амнистировать тех, кто участвовал в преступлениях против человечности – это международно принятый принцип. Для таких преступлений нет срока действия. Но мы также понимаем, что вы не можете наказать всех, даже если они, возможно, были вынуждены каким-либо образом взаимодействовать с оккупационными администрациями", – подытожила она.

Ранее Ташева уверяла, что крымчане не будут оказывать вооруженное сопротивление ВСУ во время деоккупации полуострова.

Напомним, эскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес рассказал, что нужно Украине для освобождения Крыма.

По его словам, ВСУ еще могут уволить полуостров до конца лета, но есть "проблема".

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