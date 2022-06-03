Всех полицейских, оставшихся на оккупированных территориях, уволили — Клименко

На временно оккупированных Россией территориях осталось незначительное количество работников полиции.

Все полицейские, которые находятся на оккупированных территориях Украины, уволены со службы.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал в интервью "Украинским новостям".

По его словам, был подписан приказ, согласно которому сотрудники полиции должны были прибыть в определенное время в места дислокации.

"Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касалось Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Кто в установленный срок не прибыл в места дислокации, был уволен из Национальной полиции. Мы им не выплачивали зарплату", — рассказал. Клименко.

Руководитель Нацполиции подчеркнул: всех прибывших с временно захваченных РФ территорий проверяли. В частности, привлекали СБУ.

"Каждый проходит обязательно полиграф, соответствующие собеседования для того, чтобы мы понимали, где оружие, где служебное удостоверение, которое производил на оккупированной территории в это время", — подчеркнул он.

Часть не вышедших на работу сотрудников написали рапорты, что "по объективным причинам не могут выйти из этой территории". Впрочем, они тоже были уволены, потому что находятся на оккупированной территории. По словам главы полиции, они как полицейские могли стать "пропагандистской машиной врага".

Как сообщалось, в Харьковской области полицейская сопровождала технику кафиров на служебной машине. Подозреваемая – заместитель начальника Купянского районного отдела полиции, имеет звание подполковника.

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